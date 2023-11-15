Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат Госдумы предложил подтолкнуть развитие исламских финансов за счет льгот
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов предложил дать толчок развитию партнерскому финнасированию за счет льгот и субсидий. Свою идею он озвучил на круглом столе по продуктам исламского финансирования, который организовало Агентство инвестиционного разфития Татарстана.
«Мы с [Раисом РТ] Рустамом Нургалиевичем Миннихановым обсуждали, что на федеральном уровне надо принимать меры поддержки с учетом того, что начался эксперимент. Я имею в виду льготы, субсидии, компенсации выпадающих доходов и так далее», – сказал депутат.
Как только Правительство будет предлагать меры поддержки, Фаррахов пообещал поднимать этот вопрос о льготах по партнерскому финансированию. Пока же он предлагает ввести меры поддержки на уровне республики.
«Если бы в Татарстане уже сейчас разработать — это был бы важный шаг и пример для других субъектов», – уверен парламентарий.
Ранее министр экономики Татарстана рассказал о соцопросе, который выявил низкий уровень информирования населения и бизнеса о преимуществах исламских финансов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»