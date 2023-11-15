Шагиахметов поручил активнее информировать население и бизнес о партнерских финансах

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Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов поручил активнее информировать население и представителей бизнеса о возможностях, которые дают партнерские (они же исламские финансы). Об этом он заявил на круглом столе по продуктам исламского финансирования, который организовало Агентство инвестиционного развития Татарстана.

«К сожалению, уровень информированности и бизнеса, и населения по исламским финансам оставляет желать лучшего. Буквально недели три назад еще раз провели социологический опрос, опросили все банки, которые работают на территории нашей республики, порядка 400 предприятий, которые заинтересованы в этих вопросах, опросили порядка 3000 человек населения. Мы видим, что у бизнеса, у кредитных организаций и населения остро ощущается нехватка информации», – заявил министр.

Шагиахметов поблагодарил Духовное управление мусульман РТ, которое уже занимается информирование через доступные каналы, но работу поручено активизировать.

Так, например, участник круглого стола, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов предложил разработать информационные памятки для бизнеса и распространять, например, через АИР РТ и Дом предпринимателя.

Эксперимент по партнерским финансам длительностью два года стартовал с начала осени в Татарстане, а еще Башкирии, Чечне и Дагестане. Воспользоваться банковскими продуктами по законам шариата могут люди любого вероисповедания в независимости от места проживания.