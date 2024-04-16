Депутат Госдумы пояснила, почему в России повторно проходит Год семьи

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» пояснила, почему в России вновь объявлен Год семьи, хотя под таким знаком он уже проходил в 2008-м.

«Такой практики в России нет, чтобы год по тематике повторялся и повторялся достаточно быстро», — отметила депутат.

В частности, она указала на низкую рождаемость детей. Также, по словам парламентария, меньше регистрируется семей, а браков распадается все больше.

«Семейная тематика становится очень актуальной и не всегда со знаком плюс. Зарубежная идеология настигает наших детей. Родитель № 1 и родитель № 2, а не мама и папа — это норма для западников, и сегодня эта тема становится популярной, как минимум, для обсуждения и среди подростков», — пояснила Татьяна Ларионова.

По мнению Ларионовой, все эти вопросы свидетельствуют о том, что необходимо уделить внимание духовно-нравственным ценностям, в ряде случаев они утрачиваются или принижаются. «Чтобы предупредить все возможно негативные последствия, которые могут позднее настигнуть нашу страну», — отметила депутат Госдумы.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.