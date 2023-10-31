Депутат Госдумы поручила проверить, вреден ли сериал «Слово пацана» для детей

Депутат Госдумы Яна Лантратова запросила проверку сериала «Слово пацана» после обращения уполномоченного по права ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Омбудсмен настояла на запрете выпуска сериала «Слово пацана», который рассказывает о жизни Казани и Татарстана в 90-е годы.

«Мною направлен депутатский запрос с просьбой провести проверку отрывков (тизеров) в части соблюдения возрастной классификации (маркировки) информационной продукции и возможного нарушения положения закона РФ "‎О защите прав потребителей "‎», — отметила Лантратова.

Напомним, совсем скоро в свет выходит сериал «Слово пацана» о жизни Казани и Татарстана в 90-е годы. Снят он по книге Роберта Гараева, который провел ряд интервью с участниками ОПГ тех лет. Станет ли картина поводом для молодого поколения романтизировать бандитскую жизнь, как это случилось уже в начале нулевых после сериала «Бригада»? Об этом «Татар-информ» поговорил с теми, кто когда-то сам был участником ОПГ, и сотрудниками милиции, которые боролись с организованной преступностью в Казани, подробнее читайте в материале: «Улицы Казани 90-х залиты кровью»: опера и участники ОПГ о вреде фильма «Слово пацана».