Депутат Госдумы перечислил актуальные условия списания долгов

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В России не существует понятия кредитной амнистии в его классическом понимании, но избавиться от непосильных долгов гражданин может, пройдя через процедуру банкротства. Об этом напомнил член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин, сообщает RT.

«Предложения о полном списании долгов по кредитам, которые периодически озвучивались, не нашли поддержки ввиду потенциального риска для банковской системы», – заметил парламентарий.

При этом он посоветовал учитывать, что процедура банкротства требует времени, финансовых затрат и сопряжена с определенными ограничениями.

В частности, для судебного банкротства необходимо собрать документы, подать заявление в суд, назначить финансового управляющего, который займется реализацией имущества для погашения долгов, и в итоге списать оставшуюся задолженность. Стоимость процедуры может составлять от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – в зависимости от наличия у должника имущества, подлежащего реализации, пояснил депутат.

Вместе с тем Чаплин обратил внимание на то, что в прошлом, 2024 году были законодательно расширены возможности для внесудебного банкротства.

Чтобы воспользоваться этим вариантом, необходимо, чтобы сумма долгов составляла от 25 тыс. до 1 млн рублей и у должника не было имущества, на которое можно обратить взыскание. Исполнительное производство в отношении должника должно быть завершено.

Кроме того, внесудебное банкротство доступно в случаях, когда исполнительное производство длится более семи лет, добавил депутат.

Впрочем, для пенсионеров и получателей детских пособий пройти процедуру внесудебного банкротства еще легче. Это возможно, если исполнительное производство длится более года, еще не завершено и у них нет имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Для оформления внесудебного банкротства потребуется обратиться в МФЦ и подать соответствующее заявление. После проверки информации будет принято решение о списании задолженности.

Для участников специальной военной операции предусмотрены особые меры поддержки, включающие возможность оформления кредитных каникул, подытожил Никита Чаплин.