В МФЦ Татарстана можно подать заявление о внесудебном банкротстве по новым правилам

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В МФЦ Татарстана теперь можно подать заявление о банкротстве во внесудебном порядке по новым правилам. Претендовать на внесудебное банкротство стало возможно, если задолженность составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей, раньше – от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Сейчас получатели пенсий и ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка могут подать заявление в МФЦ о признании их банкротами без суда при условии, что исполнение документов в отношении них длится более года и у них нет имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Кроме того, право на банкротство без суда получили должники в отношении которых не менее семи лет назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке исполнительный документ направлялся, но так и не был выполнен либо выполнен лишь частично.

Одним из существенных изменений стало сокращение срока с десяти до пяти лет, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство. Он отсчитывается с момента завершения или прекращения предыдущей процедуры банкротства.

При этом сроки рассмотрения заявления не изменились. МФЦ проверит соответствие заявителя установленным критериям, при подтверждении такого соответствия в течение трех рабочих дней включит в единый федеральный реестр сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства, которая продлится полгода.

Вместе с заявлением в МФЦ должны быть поданы документы, подтверждающие, что гражданин соответствует вышеуказанным требованиям. За соответствующими справками нужно обратиться в Федеральную службу судебных приставов России, Социальный фонд России. Справки должны быть выданы не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявления о внесудебном банкротстве.

«Мы прогнозируем увеличение заявлений об инициировании банкротства, поскольку новый закон расширил круг лиц, способных воспользоваться данной процедурой», – отметила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

С сентября 2020 года, когда появилась процедура внесудебного банкротства, по настоящее время в МФЦ Татарстана подали заявления о возбуждении банкротства 1 502 человека.