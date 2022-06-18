Депутат Госдумы от Татарстана заявил о готовности пересесть на отечественный автомобиль

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов готов поменять иномарку на отечественный автомобиль. Так он отреагировал на предложение министра финансов РФ Антона Силуанова пересадить всех чиновников на продукцию российского автопрома.

В своем Telegram-канале народный избранник подчеркнул, что имеет большой опыт поездок на Lada Largus Cross.

«В 2017, зимой, в Новогодние праздники, объехал на ней за рулем все Балканы. При этом в горах Сербии было до -25. Были серпантины, гололед, скоростные участки. Всего 8 стран. Ни одной претензии к машине!» — написал Морозов.

Он указал, что готов поменять свое служебное авто, но важно пересадить всех госслужащих и депутатов.

«Боюсь только, что желающих попасть "в исключение" будет больше любителей отечественного автопрома», — заключил депутат.

В четверг, 16 июня, Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития автомобильной промышленности в стране. Он указал, что необходимо обеспечить бесперебойную работу предприятий и насытить рынок доступными машинами.