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Депутат Госдумы от Татарстана рассказала о социальных законах, вступающих в силу в июле
О законах социальной направленности, которые вступают в силу в России с начала июля 2023 года, рассказала депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.
В перечень новшеств вошли проекты о льготах при поступлении в ВУЗы для детей участников специальной военной операции (СВО), а также возможность поступления без экзаменов на программы медицинского и фармацевтического образования для детей врачей, погибших от коронавируса.
Кроме того, по словам Ларионовой, со следующего месяца лета вступают в силу законы об освобождении от НДС лекарств для тяжелобольных детей, об упрощении получения пенсий и о единых стандартах соцподдержки.
Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов поделился с «Татар-информом» статистикой о татарстанских медиках, побывавших в зоне СВО.
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