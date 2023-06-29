Фаррахов: «С начала СВО в зоне спецоперации побывало 80 медиков из РТ»

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов привел статистику, что за время проведения спецоперации в зоне СВО побывали 80 медиков из 18 медицинских организаций Татарстана Татарстана, об этом «Татар-информу» сообщил Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«В Татарстане совместно с "Единой Россией" была разработана программа по подготовке медиков-волонтеров для работы на освобожденных территориях. Всего за время проведения спецоперации в зоне СВО побывали 80 медиков из 18 медицинских организаций Татарстана, многие – неоднократно» – рассказал Айрат Фаррахов.

Так же он отметил, что на освобожденных территориях с самого начала спецоперации работали педиатры, врачи узких специальностей, добровольцы, судебно-медицинские эксперты из республики.

Кроме того, республика направляла в ЛНР и ДНР «Мобильные поликлиники». С их помощью охват медицинской помощи удалось значительно расширить.

Передвижные медицинские модули, оснащенные по последнему слову техники, работали даже в самых отдаленных населенных пунктах. С января в ЛНР работает обновленный состав мобильной медицинской бригады Татарстана – всего 19 человек.

А в ДНР в составе следственно-оперативных бригад выполняла свою задачу сформированная Минздравом Татарстана группа специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы из городов республики. Детям ЛНР медики уделили внимание особое. Врачи из Татарстана трудились в школах и детских садах. Каждый день обследование проходили примерно по сто человек.

«За все время проведения диспансеризации детей на новых территориях России, татарстанские медики успели поработать в Луганске, Лисичанске, Алчевске и Перевальском районе, а также в Рубежном и Сватово. Осмотрели более 17 тысяч детей» – резюмировал Айрат Фаррахов.