Депутат Госдумы от РТ предложил пускать финнов в Россию только на похороны и лечение

Решение Финляндии о сокращении выдачи виз для россиян не стоит оставлять без ответа. В ответ их следует пускать в РФ только на лечение и похороны — в индивидуальном гуманитарном формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Татарстана Олега Морозова.

«Считаю, что нужно полностью закрыть въезд в Россию для граждан Финляндии, оставив только индивидуальные гуманитарные перемещения, связанные с лечением, похоронами и другими подобными вопросами», — заявил политик.

Ранее глава МИД Финляндии заявил, что с сентября страна сократит выдачу туристических виз для россиян сразу в 10 раз. Поэтому Россия «точно обойдется» «без визитов горячих финнов за бензином».