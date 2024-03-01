Депутат Госдумы Олег Морозов: «Послание Президента напрямую касается задач Татарстана»

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, а по сути — стране, всегда имеет колоссальный морально-политический эффект, а послание, которое было озвучено накануне, в особенности. Своим пониманием этого документа с «Татар-информом» поделился депутат Государственной Думы от Татарстана Олег Морозов.

Собеседник агентства подчеркнул, что Президент с ним выступил накануне выборов. «И вся страна, которая смотрела это послание, слушала Президента, во-первых, увидела предвыборную программу. Россия увидела, что у нее есть национальный лидер, человек, в руках которого страна, и есть уверенность, что она будет развиваться», — заявил парламентарий.

Кроме того, по мнению Морозова, Президент посрамил всех потенциальных пессимистов, которые, ожидали что это будет послание о трудных временах, в которых надо лишь выживать.

«А это послание лидерства и успеха России в ближайшие годы. Это послание, которое ориентировано на будущее. И если вы проанализируете каждый тезис Президента, который касается каждой программы, каждого проекта, то это обязательно шаг вперед», — поделился впечатлениями Морозов.

«Если хотите — это предельно амбициозное Послание. Когда Путин говорит: „Мы всё посчитали, у нас на это есть деньги“ — это триллионы, гигантские расходы. И понятно, что Путин берет на себя личную ответственность, он отвечает за каждую цифру, за каждое слово, за каждый сюжет», — добавил депутат.

Он заметил, что базовым тезисом послания было не просто сохранение и развитие России как суверенного государства, а благополучие каждого конкретного человека и каждого конкретного города или региона вплоть до каждого муниципалитета.

«Если брать наш Татарстан, то в послании россыпь задач, которые прямо нас касаются. Это и реструктуризация инфраструктурных и бюджетных кредитов, по которым Татарстан является получателем значительных средств (это как раз и есть реинвестиция в нашу экономику), это и вопросы дорожного жилищного строительства, и вопросы скоростной железной дороги, это и поддержка авиапрома, и многое другое», — перечислил Олег Морозов.

По мнению собеседника агентства, суть послания как раз состояла в том, что Россия будем развиваться независимо от санкций и от положения на поле боя, которое, конечно, будет меняться в пользу Вооруженных сил РФ, но это всё равно программа, полностью основанная на возможностях собственного развития, собственного технологического суверенитета, собственных компетенций.

С полным текстом послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, оглашенным 29 февраля, можно ознакомиться по ссылке. Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. Подробнее о содержании речи главы государства читайте в материале «Татар-информа».