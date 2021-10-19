Депутат Госдумы объяснила, зачем были выделены допсредства на выплаты семьям с детьми

Член Комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что дополнительные 28,3 млрд рублей на выплаты для детей понадобились после уточнения количества российских семей, нуждающихся в этой мере поддержки, передает радио Sputnik.

В 2021 году из госбюджета уже было направлено 276 млрд рублей на эти цели. Выделение дополнительных средств поможет выплатам на детей стать более «справедливыми», отметила Бессараб.

«Мы уточнили количество семей с детками такого возраста, которые нуждаются в помощи. Также уточнили суммы выплат, поскольку прожиточный минимум ежегодно индексируется в соответствии с изменением средней медианной величины доходов населения России», — объяснила она.

Ранее Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств из резервного фонда на выплаты российским семьям с детьми от трех до семи лет.