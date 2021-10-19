В России на выплаты для семей с детьми выделят более 28 млрд рублей

На выплаты российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят 28,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка», — отметили в пресс-службе.

Сейчас такие выплаты получают не менее 2,7 млн детей по всей России. Из государственного бюджета на эту меру поддержки ранее уже было направлено 276 млрд рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд Правительства.

Председатель Правительства РФ также подписал распоряжение о выделении 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей. Они также имеют право на специальные ежемесячные выплаты до того момента, пока ребенку не исполнится три года.

На сегодняшний день этой мерой поддержки пользуются 620 тыс. многодетных семей, а после выделения дополнительных средств из резервного фонда такие выплаты смогут получать еще 48 тыс. детей в таких семьях.

«Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы Правительства», — заявил Мишустин на заседании кабинета, которое состоялось 14 октября.