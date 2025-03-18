Депутат Госдумы объяснил, как можно увеличить пенсию

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Получать более высокую пенсию можно, проконтролировав правильность учета трудового стажа, выбрав выгодный пенсионный фонд и использовав срочные пенсионные выплаты, а также переведя материнский капитал в накопительную пенсию (последняя опция доступна только для женщин). Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Первый шаг – это контроль за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов. Пенсия может быть существенно занижена, если некоторые периоды работы не были учтены из-за ошибок в документах или недосдачи справок. Важно заказать выписку из индивидуального лицевого счета через портал «Госуслуги» или обратиться в Социальный фонд России», – подчеркнул парламентарий.

Если учтены не все периоды работы, следует предоставить подтверждающие документы: архивные справки, копии трудовых договоров, трудовую книжку. Также необходимо проверить, учитывались ли периоды ухода за детьми или престарелыми родственниками, пояснил он.

«Второй способ – выбор выгодного пенсионного фонда и управление накоплениями. Если вы участник накопительной пенсионной системы, важно внимательно подходить к выбору организации, где находятся ваши средства», – рекомендовал депутат. В связи с этим он уточнил, что негосударственные пенсионные фонды часто предлагают более высокую доходность, но с ними нужно быть особенно внимательным. Необходимо также избегать частых переводов, так как это может привести к потере инвестиционного дохода.

«Третий вариант – использование возможностей срочной пенсионной выплаты. <...> Выплаты назначаются минимум на десять лет, и их размер значительно превышает стандартную ежемесячную выплату, предусмотренную пожизненной накопительной пенсией. Такой подход может быть выгоден, если вы хотите воспользоваться большей частью средств в активные годы жизни», – заметил Гаврилов.

Четвертым способом он назвал докупку пенсионных баллов. Их можно приобрести через уплату добровольных взносов в Социальный фонд России. Но переплата за лишние баллы, которые не повлияют на размер пенсии, станет ненужной тратой денег. Проверить, сколько баллов уже накоплено, можно, посмотрев выписку из индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или в отделении Социального фонда РФ.

Пятым способом является перевод материнского капитала на накопительную пенсию, эта возможность доступна только для женщин. «Средства, переведенные в накопительную часть пенсии, инвестируются пенсионным фондом, что способствует увеличению будущих выплат», – отметил депутат.