Депутат Госдумы объяснил, как будут проиндексированы социальные пенсии россиян

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов

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Депутат Госдумы Айрат Фаррахов объяснил, как будут проиндексированы социальные пенсии россиян.

«Социальную пенсию получают чуть больше 4 млн граждан РФ. Она назначается в основном по старости, по инвалидности и потере кормильца. Наиболее часто – по старости. Ее получают граждане, которые не выработали достаточный стаж и не получили достаточное количество пенсионных баллов», – пояснил парламентарий.

Сегодня стало известно, что социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Соответствующее постановление Правительства РФ подготовлено, проинформировал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Индексация привязана к МРОТ. Когда принимался бюджет, индексация пенсий была 9,5%. Это прогнозная индексация. Но сегодняшняя индексация пенсий – 14,75%. При этом еще заложен механизм, что, если после индексации пенсия будет ниже прожиточного минимума в субъекте РФ, есть механизм дополнительных выплат – либо за счет федерального бюджета, либо за счет регионального», – добавил Айрат Фаррахов.