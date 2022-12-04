Депутат Госдумы обвинил в массовой гибели тюленей на Каспии Пентагон

К массовой гибели тюленей на Каспии могут быть причастны биолаборатории США, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев. Для решения проблемы он пообещал направить запросы в различные ведомства и выяснить ее причину, отметив, что такая картина наблюдается не в первый раз.

«Я бы хотел обратить внимание на важный момент, который многими упускается из виду. Я имею в виду биологические лаборатории США, которые рассредоточены едва ли не по всему периметру границ Российской Федерации. Чем в них занимаются «ученые»-вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием», – сказал он РИА Новости.

Гибель тюленей наблюдалась и ранее, но сейчас «счет пошел уже на тысячи», добавил депутат. «Вопрос очень серьёзный, он сильно беспокоит общественность. Должна быть причина таких негативных явлений, и я надеюсь, что учёные её установят», – сказал он.

По последним данным, число погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700 особей.

Напомним, ранее основной причиной этого Минприроды Дагестана назвало природные факторы. По данным ведомства, состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.