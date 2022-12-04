Минприроды Дагестана объяснило массовую гибель тюленей природными факторами

Основной причиной массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря стали природные факторы. Об этом заявили в Минприроды Дагестана.

Накануне, 3 декабря, на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы было обнаружено около 700 мертвых тюленей. Трупы животных оказались выброшены на берег между нефтебазой до устьем реки Сулак, рассказали в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

«Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, специалисты провели детальный анализ трупов животных. Кроме того, материалы был дополнительно направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для дальнейших исследований.

В Минприроды также заметили, что «гибель более 300 особей» не сможет повлиять на популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и составляет от 270 тыс. до 300 тыс. особей. К тому же выбросы мертвых тюленей в Дагестане уже наблюдались в 2012 и 2016 годах, добавили в министерстве.