Депутат Госдумы Немкин: В России не собираются штрафовать за использование VPN

Никаких санкций в отношении российских пользователей за использование VPN-сервисов государство вводить не планирует. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин, чьи слова приводит пресс-служба парламентария.

Напомним, ранее юристы и ИТ-эксперты допустили возможность введения штрафов за использование VPN и других сервисов обхода блокировок, но с условием доработки соответствующей законодательной базы.

Однако, как отметил Немкин, в России ранее были приняты меры, направленные на ограничение работы вредоносных VPN и других сервисов по обходу блокировок.

«Цель введенных ограничений в первую очередь - это защита персональных данных пользователей. Конфиденциальность информации при работе с VPN остается под большим вопросом: абсолютное большинство подобных сервисов, особенно бесплатных, занимаются незаконным сбором персональной информации и ее последующей передачей третьим лицам. Конечно же, без кого-либо уведомления пользователя об этом», – рассказал депутат.

Как пояснил Немкин, новый проект приказа Роскомнадзора, на который ссылаются СМИ и эксперты, не направлен на сбор сведений о попытках обхода блокировок.

«Это неверная интерпретация инициативы РКН и точно не формирование законодательной базы для последующего введения ответственности за использование сервисов по обходу блокировок. Ведомство планирует начать собирать данные сетевых адресов только для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. Никакие сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация, конечно же, собираться не будут», – пояснил депутат.

Как подчеркнул парламентарий, гражданин России сам решает, пользоваться ему VPN или нет.

«То же самое относится к использованию заблокированных в нашей стране онлайн-ресурсов. Наша задача – предоставить гражданам полную информацию обо всех рисках, с которыми они могут столкнуться при использовании подобных технологий. Отслеживать посещение запрещенных ресурсов, использование VPN-сервисов и вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует, такого вопроса нет в повестке», – заключил депутат.