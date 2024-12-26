IT-эксперты: В России могут ввести штрафы за использование VPN, но при одном условии

За использование VPN могут ввести штрафы, но при условии, что изменится законодательная база. По словам IT-экспертов, «денежное наказание» в случае введения может быть аналогично штрафам за нарушение ПДД, пишет Hi-Tech Mail.

Уточняется, что в таком случае операторы связи начнут следить за использованием VPN и передавать данные в Роскомнадзор. После чего россиянам, использующим VPN, начнут присылать штрафы. Причем, по словам экспертов, скорее всего, штрафы если и будут, то небольшие. Однако они могут стать регулярными, как некая плата за доступ к зарубежным ресурсам.

Ранее запрет на популяризацию VPN был распространён и на научную информацию. По предварительным оценкам, на усиление средств блокировки могут потратить 59 млрд рублей. Помимо этого, операторов связи обяжут передавать данные о пользователях, заходящих на заблокированные сайты, но собирать смогут лишь сетевые адреса операторов, а не личные данные пользователей.