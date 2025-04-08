Депутат Госдумы Гусев предложил ЦБ выпустить памятную монету в честь 80-летия Победы

ЦБ предложили выпустить памятную монету, на которой будет изображен российский ракетный комплекс «Орешник». С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет РИА «Новости».

По его словам, монету стоит выпустить в преддверии 80-летия Победы советских граждан в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма. Он также подчеркнул, что связь современного вооружения с годовщиной Победы обусловлена развитием военной науки, продолжением дела народов СССР в области стратегической обороны страны.

Еще парламентарий уточнил, что выпуск подобных памятных монет поможет популяризировать достижения в области военной техники в обществе, а также повысит интерес россиян к военно-техническому прогрессу и положительно повлияет на формирование традиционно-нравственных ценностей у граждан.

Гусев отметил, что память о войне - это не только история, но и российский щит сегодня. И «Орешник» на монете будет символизировать традиции защиты Родины и некий мост между героями прошлого и инженерами будущего.

Ранее сообщалось, что в Казани продают редкую монету за 10 млн рублей.