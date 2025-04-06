В Казани продают редкую монету за 10 млн рублей

В Казани выставили на продажу монету номиналом один рубль. Ее стоимость – 10 млн рублей.

Согласно опубликованному объявлению, монета относится к денежным знакам, выпущенным в 1727 году. На ее лицевой части изображен портрет императора Петра II, а на обратной стороне – четыре буквы «п» перекрещенные между собой и короны.

«Представленный экземпляр полностью идентичен, по описанию Рандольфа Зандера, уникальному пробному рублевику императора Петра II», - говорится в описании.

За короткий срок правления Петра Второго отчеканили всего несколько экземпляров пробных монет. Пробный рубль известен в двух вариантах: с монограммой на реверсе и с орлом на реверсе. Для первого варианта существует несколько разновидностей серебряного рубля 1727 года.