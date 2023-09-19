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Депутат Госдумы Гаджиев о послании Раиса РТ: Татарстан достойно справляется с вызовами
Депутат Государственной думы России Руслан Гаджиев, комментируя в своем Telegram-канале послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ, отметил, что главным посылом документа стало то, что республика достойно справляется с вызовами.
«Рустам Нургалиевич отметил, что Татарстан достойно справляется с вызовами: санкциями, информационными атаками, деструктивным воздействием на жителей. Несмотря на санкции, основные показатели социально-экономического развития Татарстана показывают положительную динамику», – написал депутат.
Республика продолжает развивать международное сотрудничество, взаимодействовать с партнерами и дружественными странами, в частности, со странами исламского мира. «Статус республики, как площадки для развития международного сотрудничества, будет укрепляться — в следующем году в Казани пройдет саммит БРИКС», – отметил Гаджиев.
Он также отметил основные поручения, которые озвучил в своем послании руководитель республики. Это создание новой программы развития нефтегазохимической отрасли на 2025−2030 годы, обустройство Сквера учителя в Казани, создание в парке Победы Казани мемориальной зоны, посвященной участникам СВО, обеспечение жесткого контроля за деятельностью управляющих компаний, начало строительства нового терминала аэропорта в Казани уже в этом году, усиленный выход на экспорт и развитие собственных торговых марок.
«Рустам Минниханов назвал одной из главных задач достижение технологического суверенитета и совершенствование продукции ОПК, производимой в республике», – написал депутат.
С основными тезисами послания можно ознакомиться в материале «Татар-информа» Сквозь призму СВО: какие акценты сделал Минниханов в послании Госсовету.
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