Происшествия 17 марта 2026 14:21

Депутат Госдумы Фаррахов призвал с осторожностью освещать трагедии в школах

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов заявил о необходимости профессионально и осторожно освещать трагические происшествия в школах. Об этом он сказал «Татар-информу».

«В последнее время мы видели достаточно большой всплеск трагедий в школах. У меня у самого сложилось ощущение, что это передается и копируется», – отметил парламентарий.

Фаррахов считает, что разбирать такие ЧП в школах нужно «профессионально, закрыто, делать выводы».

По его словам, публичное обсуждение таких трагедий может негативно отражаться на детях и педагогах, оказавшихся в центре событий.

«Каково детям, которые оказались в этой ситуации, когда они начинают друг друга подозревать, каково учителям? Такие вещи надо освещать профессионально и осторожно», – добавил он.

О том, в чем опасность чрезмерного освещения таких происшествий и на чем должны акцентировать внимание СМИ, чтобы не создавать эффект домино, читайте в материале «Татар-информа».

Инструкция для подражателей: как освещение СМИ терактов в школах ведет к новым трагедиям
#инцидент в школе #СМИ #Айрат Фаррахов
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

«Рамазан-фест», молитвы и трехдневные выходные: как встретят Ураза-байрам в Казани

