Депутат Госдумы доставила партию помощи на СВО и посетила военный госпиталь

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Депутат Государственной Думы России Альфия Когогина совместно с Общероссийским народным фронтом передала в подшефные воинские части очередную партию шефской помощи весом более 92 тонн на сумму свыше 37 млн рублей. В рамках поездки она также посетила бойца из Набережных Челнов в ростовском госпитале.

Альфия Когогина регулярно организует и доставляет в новые регионы и на линию соприкосновения различную помощь совместно с татарстанскими предприятиями.

На этот раз депутат передала бойцам четыре легковых автомобиля, два мотоцикла, 200 колес для КАМАЗов, строительные материалы, маскировочные сети и многое другое.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Этот гуманитарный груз был сформирован в самом сердце Татарстана. У нас в республике принято делиться своей радостью, делиться со своими соседями и земляками, поэтому мы привезли бойцам эти автомобили, наполненные самым необходимым. Мы ведь все вместе куем победу: наши бойцы — на передовой, а наши люди работают на заводах без выходных по 12 часов. Делаем всё для фронта, всё для победы! Эта общая работа мне лично дарит надежду, что победа будет за нами, а ребята вернутся здоровыми и живыми домой», — заявила Альфия Когогина.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Руководитель исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Мирошниченко сказал, что переданная помощь поможет бойцам выполнять боевые задачи.

«Всё то, что вам сейчас передадут и что находится в КАМАЗах — это то, что необходимо зимой, а также для того, чтобы вы могли выполнять свои боевые задачи», — обратился Мирошниченко.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Помимо дополнительного груза, бойцам были доставлены и письма от их родных. Военнослужащие передали огромную благодарность родному городу и всем неравнодушным, кто причастен к сбору и отправке помощи.

«Мы в очередной раз получаем гуманитарный груз от вас, огромное спасибо! Мы знаем, что каждый собранный КАМАЗ, который отправляется на линию соприкосновения, собран с душою. Победа будет за нами! Большое вам спасибо!» — поблагодарили бойцы.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В рамках поездки Альфия Когогина посетила и ростовский госпиталь, в котором сейчас находится военнослужащий из Челнов. В госпитале он проходит реабилитацию после ранения. Сам боец — в прошлом камазовец, находился на передовой с осени 2022 года.

«Я привезла вам горячий привет от близких, от ваших сослуживцев, а еще нашим братьям-землякам чак-чак. Вот будете пить чай и представлять, что вы сейчас в Челнах находитесь», — сказала парламентарий.

Раненому необходим протез, Альфия Когогина пообещала помочь в решении этой проблемы.