Блогер Алина Гималтдинова присоединилась к флешмобу в поддержку Нижнекамска, начавшемуся после очередной атаки беспилотников на город.

«Лучи добра Нижнекамску. Это ведь город с совсем особенной историей. Он вырос практически с нуля, в 1960–1961 годах сюда приехали первые строители, чтобы возвести нефтехимический комплекс и новый город», – написала блогер в своем Телеграм-канале.

«В детстве мы часто заезжали в Нижнекамск. И он отличался от тех городов, которые я видела, в характере что ли есть что-то очень настоящее, здесь живут люди труда. История Нижнекамска – это история людей, которые когда-то приехали в чистое поле и оставили после себя целый город», – поделилась впечатлениями своих ранних лет Гималтдинова и передала привет нижнекамцам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после атаки БПЛА на Татарстан жители республики запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку нижнекамцев. Его можно найти по хештегу #ГордимсяНижнекамском, а один из таких роликов опубликован в канале «Татмедиа».