Депутат Госдумы Айдар Метшин: Татарстан достойно проведет кибертурнир «Игры будущего»

В Татарстане смогут на самом высшем уровне организовать проведение первого в истории кибертурнира «Игры будущего», уверен депутат Госдумы РФ Айдар Метшин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Приятно, что первое в мире мероприятие такого формата пройдет в моей родной республике! Уверен, что Татарстан проведет его достойно и порадует гостей и участников высоким уровнем организации», — отметил парламентарий.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях XXV Петербургского международного экономического форума объявил, что Казань выбрана местом проведения нового высокотехнологичного соревнования международного статуса в 2024 году.

«Игры будущего» — это турнир по киберспорту, робототехнике, гонкам дронов, флайборду и другим дисциплинам (всего их насчитывается 21).