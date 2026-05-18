Депутат ГД Топилин: В РТ реализовали крупный птицеводческий проект за полтора года

Депутат Госдумы Максим Топилин в рубрике «7 вопросов за 7 минут» программы «7 дней» на ТНВ рассказал, как в Апастовском районе Татарстана в сжатые сроки удалось реализовать крупный птицеводческий проект.

Он отметил, что проект был реализован менее чем за два года. Сегодня предприятие включает не только производство яиц, но и переработку, а также выпуск комбикормов. В дальнейшем рассматривается запуск переработки отходов с экспортным направлением.

«Когда был кризис, цены резко выросли, Президент сделал замечание на прямой линии. Буквально в этот же день глава Апастовского района говорит: у меня есть проект, не знаю, что с ним делать. Я набрал Дмитрия Николаевича Патрушева (тогда министра сельского хозяйства). Он сказал: давай быстрее. В течение полутора лет производство – практически 800 тыс. яиц в год, это переработка, комбикорма, есть планы по переработке отходов на экспорт», – сказал Топилин.

По словам депутата, предприятие стало важным проектом для Апастовского района, обеспечив новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления.