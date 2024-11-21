Депутат ГД о тарифах на вывоз снега: После снегопадов наши дворы «задыхаются»

Инициатива по введению тарифов на вывоз снега со дворов многоквартирных домов в Казани возникла с учетом опыта прошлых лет. Если горожане с ней согласятся, то помогут коммунальным службам оперативнее справляться с последствиями природных катаклизмов. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказал депутат Государственной Думы РФ, член Комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан и Комитета ГД по строительству и ЖКХ Марат Нуриев.

«Зима разная — бывает совсем не снежная, но случаются и такие периоды, когда по полторы-две недели беспрерывно идут обильные снегопады. Наши дворы „задыхаются”. Улицы более-менее успевают чистить, а с дворами возникают сложности: здесь небольшие площади, они бывают машинами заставлены, и механическая уборка практически невозможна, не хватает рабочих рук. Да и физически непросто убрать такое количество снега — волшебников не бывает, сами понимаете», — подчеркнул Нуриев.

Депутат подтвердил, что тарифы, которые существуют в Татарстане на данный момент, предусматривают только уборку и складирование снега «в свободном месте во дворе». Однако площадей для этого не так уж и много.

«Сегодня у нас есть ли свободное место с таким количеством машин? И нужно еще, чтобы отсутствовали зеленые насаждения. У нас, кроме того, работает программа Раиса [РТ Рустама Минниханова] „Наш двор”, и вы прекрасно видите, что сейчас везде детские площадки, места для отдыха жителей, растения посажены, асфальтопокрытие 100%, автопарковки определены. Раньше еще были пустыри для этих целей, а сейчас если жилищники будут складировать снег тракторами на скамейку, песочницу, спортивную площадку — контролирующие органы, да и сами жители будут недовольны», — подчеркнул депутат.

В случае положительного решения собственников, по словам Нуриева, есть несколько вариантов оплаты услуг по вывозу снега. Один из них — оплата «по факту» по аналогии с отоплением. Возможно также установить отдельный тариф. Если денег окажется собрано больше, чем необходимо, их можно будет направить на другие цели.

Подробнее о том, законна ли инициатива по введению тарифов на вывоз снега со дворов и во сколько она обойдется горожанам, читайте в материале «Опять за что-то платить?»: почему в Казани вводят тарифы на вывоз снега и законно ли это.