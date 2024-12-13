Депутат ГД: «КАМАЗ» стал тем самым аргамаком, который мчится к новым высотам

Депутат Госдумы, председатель правления Молодёжной общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Михаил Киселёв поздравил «КАМАЗ» с юбилеем. Он отметил, что за 55 лет своего существования компания прошла путь до лидера автомобильной промышленности.

«„КАМАЗ“ стал тем самым аргамаком, который мчится к новым высотам. Именно в юбилей ПАО „КАМАЗ“ мы вновь объединили усилия ради нашей молодежи», — сказал он.

Киселев поблагодарил руководство и сотрудников предприятия за доверие и возможность прикоснуться к большому технологическому автогиганту, быть причастными к отечественному автомобилестроению. Также он пожелал компании новых инновационных решений.

«Я уверен, что мы вместе с вами сделаем еще много для нашей современной молодежи», — высказал депутат Государственной Думы.

Отметим, «КАМАЗ» уделяет большое внимание подготовке будущих специалистов. Совместно с организацией ребята бесплатно учатся рабочим специальностям, а на производстве с ними работают наставники.

По итогам трудового сезона совместно с «КАМАЗом» был отреставрирован памятник, посвящённый комсомольской стройке, и создан мурал в Набережных Челнах, посвящённый всем людям труда.