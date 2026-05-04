Экономика 4 мая 2026 12:54

Депутат ГД Гаджиев: РТ за пять лет сильно продвинулась вперед в части технологического суверенитета

Депутат Государственной Думы ФС РФ Руслан Гаджиев
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан за последние годы сильно продвинулся по пути развития технологического суверенитета и закрепляет за собой статус одного из ключевых технологических регионов России. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ Руслан Гаджиев в интервью Светлане Кадыровой в новом выпуске рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ.

«За пять лет Татарстан сделал очень сильный рывок вперед в части технологического суверенитета. Ближайшее – это развитие цифровых технологий, локализация высокотехнологичных производств», – заявил парламентарий.

Отдельно депутат упомянул город-спутник Казани Иннополис. По его мнению, он стал примером успешного создания населенного пункта «с нуля» и превратился в центр разработки инноваций, включая гражданские беспилотные технологии для сельского хозяйства и других отраслей. В связи с этим он заметил, что технологическое развитие напрямую связано с повышением качества жизни и модернизацией в том числе и сельских территорий.

Полностью интервью Руслана Гаджиева читайте на сайте «Татар-информа».

Гаджиев: «Татарстан показывает модель, где технологии, экономика и социальное развитие идут вместе»
#цифровизация #импортозамещение
