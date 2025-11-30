Депутат ГД Чаплин: Многодетным семьям положена скидка не менее 30% при оплате ЖКХ

Многодетные семьи могут рассчитывать на скидку не менее 30% от стоимости коммунальных услуг. Об этом напомнил член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Никита Чаплин, передает RT.

Парламентарий подчеркнул, что данная льгота закреплена на федеральном уровне и, соответственно, действует во всех субъектах Федерации. При этом местные власти имеют право увеличивать размер компенсации с учетом ситуации в регионе.

«[Желающим получить льготу] следует обратиться с заявлением и пакетом необходимых документов в органы социальной защиты населения, МФЦ или подать заявку через портал «Госуслуги», – пояснил депутат Госдумы.

Чаплин уточнил, что начиная с 2023 года процедура упрощена: теперь для оформления большинства льгот требуется только заявление, потому что органы соцзащиты запрашивают необходимые документы самостоятельно – через систему межведомственного взаимодействия.

Если после подачи обращения заявителю так и не была предоставлена льгота, депутат посоветовал проявить настойчивость. Необходимо обратиться в ту же организацию, в которую подавалось заявление, чтобы выяснить причины. В случае необоснованного отказа надо обжаловать решение в вышестоящем органе или в суде, добавил он.