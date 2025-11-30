Депутат Гаврилов призвал Верховный суд принять новое решение по делу Долиной

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал Верховный суд РФ вынести новое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной, пишет РИА Новости.

В минувший четверг кассация отклонила жалобу покупательницы квартиры Полины Лурье и оставила право собственности на недвижимость за Долиной. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, ее доверительница намерена подать жалобу в Верховный суд России.

Гаврилов подчеркнул, что решение кассационной инстанции должно быть внимательно рассмотрено новым руководством Верховного суда. По его словам, необходимо развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции и сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю.

«Такое постановление способно задать иной вектор для практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана», – отметил депутат.

Политик добавил, что ситуация по делу Долиной превратилась из частного спора в показательную историю о рисках на рынке вторичного жилья. Он указал, что даже тщательная проверка объекта и продавца сегодня не гарантирует сохранность имущества, а риски фактически перекладываются на конечного приобретателя.

Гаврилов напомнил, что по Гражданскому кодексу последствия недействительности сделки строятся на принципе двусторонней реституции, когда каждая сторона возвращает все полученное, либо компенсирует стоимость вещи. Отказ от этого порядка допустим лишь в исключительных случаях, тогда как обычная купля-продажа квартиры в них не вписывается.

По мнению парламентария, закрепление подхода, примененного по делу Долиной, может осложнить использование механизма компенсации добросовестным приобретателям и усилить риски для граждан, приобретающих жилье на вторичном рынке.