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Общество 4 августа 2025 19:09

Депутат Гайнанова: Система мер соцподдержки в Татарстане выстроена грамотно

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Система мер социальной поддержки в Татарстане выстроена грамотно. Например, в Казани для людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня открыты специальные спортзалы. Каждый дворец культуры принимает детей на какие-нибудь мастер-классы, проводит концерты. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила учредитель некоммерческой благотворительной организации гармоничного развития детей и подростков с ограниченными возможностями «Все для детей» Далия Гайнанова.

«К инвалидам лояльное отношение в поликлиниках. Техникумы и вузы принимают людей с ограниченными возможностями на обучение. У меня есть знакомая семья, где парень с тяжелой формой ДЦП, но голова у него соображает. Ему дали возможность развиваться, он учится в ТИСБИ», - рассказала она.

В каждом районе Казани открыта тренировочная квартира для ребят с ментальными нарушениями, чтобы они могли жить самостоятельно, посещать магазины, покупать продукты, готовить и при этом не сжечь квартиру.

«Все вопросы, связанные с детсадами и школами, оперативно решает городское управление образования. И, конечно, есть мощная поддержка со стороны соцзащиты. Когда родители особенных детей что-то открывают, соцзащита максимально пытается выделять гранты на реализацию проектов, чтобы облегчить жизнь людям. В принципе, со всех сторон город максимально старается сделать все возможное», - отметила Гайнанова.

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#меры социальной поддержки #инвалиды #доступная среда
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