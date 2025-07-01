Депутат Фаррахов рассказал, в каких банках можно открыть социальные вклады

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Фаррахов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал «Татар-информу», в каких банках малообеспеченные россияне могут с 1 июля открыть социальные вклады.

«Гражданам, получающим государственную поддержку, будет предоставлена возможность открыть особые вклады на особых условиях. Правда, пока в социально значимых банках. Их 13, но с 2027 года этот список будет расширен», – пояснил Фаррахов.

Максимальный лимит – 50 тыс. рублей. Ставка по соцвкладу должна быть равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, ставка по социальному счету – не меньше половины ключевой ставки Банка России. Специальные условия действуют до тех пор, пока гражданин получает поддержку государства.

Вклады будут застрахованы, а все взаимодействие будет осуществляться через «Госуслуги».

Один из инициаторов закона, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, ранее объяснил «Татар-информу», кто сможет воспользоваться соцвкладами и счетами.