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Экономика 1 июля 2025 11:45

Депутат Аксаков рассказал, кто может открыть соцвклад под максимальный процент

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Депутат Аксаков рассказал, кто может открыть соцвклад под максимальный процент
Депутат Государственной Думы ФС РФ Анатолий Аксаков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Татар-информу», кто с 1 июля может воспользоваться новыми банковскими инструментами – социальными вкладами и счетами.

«Социальные вклады и счета предназначены для граждан, которые получают меры социальной поддержки от государства и чей доход ниже прожиточного минимума. Каждый человек сможет открыть только один социальный вклад и один социальный счет до 50 тыс. рублей, сделать это можно через портал госуслуг. Средства можно снимать без потери процентов, сами проценты начисляются ежемесячно», – пояснил Аксаков.

Ставка по вкладу будет максимальной среди всех, действующих в банке, для обычных вкладов сроком до года, а по счету – не ниже половины ключевой ставки ЦБ. «Это хорошая альтернатива хранению денег «под подушкой», – уверен депутат Госдумы.

#вклады #Депутаты Госдумы
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