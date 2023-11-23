Депутат Фаррахов раскрыл смысл предложений Татарстана для «закона об англицизмах»

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал «Татар-информу», как будет представлять интересы Татарстана при обсуждении законопроекта по ограничению в использовании англицизмов.

Сегодня Госсовет Татарстана принял решение о необходимости поправок в законопроект, чтобы он учитывал использование государственных языков республик в составе России и языков народов, проживающих на территории Российской Федерации.

«Мы действительно должны избавиться от англицизмов. Их много в названиях поселков, городов, новых коттеджных поселков. О поправках я буду говорить и на заседании Комитета по культуре Госдумы, и при принятии в первом чтении, и далее буду направлять в Правительство, обсуждать с вице-премьерами, министрами, чтобы позиция депутатов Госсовета Татарстана была учтена. Это мои полномочия», – рассказал парламентарий.

Также депутат объяснил, в чем видит смысл нового закона.

«Закон федеральный в целом очень большой, его основная цель - избавиться от англицизмов, от таких названий как Sale, Coffee и т.д. Этот закон регулирует в целом большие аспекты, есть даже внесение изменений в градостроительный кодекс, чтобы не было названий, которые не отвечают русскому языку», – сказал Фаррахов.

Фаррахов рассказал «Татар-информу», что профильным Комитетом, котрый будет работать с законопроектом назначен Комитет культуры Госдумы, а исполнителем – Комитет по информационным технологиям. Пока законопроект не обсуждался ни на уровне Комитетов, ни в самой Госдуме. При этом парламентарий уверен, что коллеги поддержат саму концепцию закона в первом чтении, но потребуется доработка.

«Первое чтение - это когда рассматривается только концепция закона. Сейчас она состоит в том, чтобы избавиться от англицизмов. Она будет, безусловно, поддержана, но самое главное - это второе чтение, когда будет рассмотрение поправок, которые касаются деталей», – сказал Фаррахов.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что Госсовет Татарстана обсудил изменения, которые следует внести в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», который считается продолжением так называемого «закона об англицизмах». Республиканские депутаты считают, что в нынешнем виде документ не даст использовать государственные языки республик и языков народов России.