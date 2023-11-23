Госсовет РТ предлагает уточнить «закон об англицизмах» в интересах нацреспублик РФ

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Депутаты Госсовета Татарстана вышли с предложением уточнить текст проекта федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», который считается продолжением так называемого «закона об англицизмах».

Татарстанские депутаты будут добиваться внесения изменений в законопроект для учета интересов национальных республик на территории России и использовании государственных языков этих регионов. Это решение было принято сегодня на заседании Госсовета республики.

«Основной смысл законопроекта – защитить русский язык и ограничить использование «англицизмов» и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве – в сфере рекламы, при продаже товаров, градостроительной деятельности и так далее. Такая инициатива, безусловно, необходима и достойна поддержки», - подчеркнул сегодня на заседании председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

Представляя мнение профильного комитета республиканского парламента по данному вопросу, он так же отметил, что в предложенном законопроекте формулировки не оставляют возможности использования в тех же сферах государственных языков республик и языков народов России.

Депутаты Госсовета Татарстана пришли к общему мнению, что законопроект в существующем виде сузит среду использования государственных языков республик и языков народов России.

На заседании Госсовета также поручили избранному от республики депутату Госдумы Айрату Фаррахову представлять позицию парламента Татарстана в Госдуме России.

Перед первым чтением в Госдуме РФ, законопроект направили в регионы для подготовки предложений и замечаний. Госсовет РТ должен подготовить свои предложения для российского парламента до 1 декабря.

«Законопроект еще только внесен в Государственную Думу, есть возможность его доработать, и мы надеемся, что до принятия закона его положения будут уточнены», – подчеркнул Айрат Зарипов в своем выступлении.

Напомним, в октябре этого года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка и ограничении использования иностранных слов в ряде публичных сфер. Он получил неофициальное название – «закон об англицизмах».