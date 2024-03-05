Депутат Фаррахов назвал причину появления нового национального проекта «Семья»

Новый национальный проект «Семья», о старте которого в своем послании Федеральному Собранию объявил Президент России Владимир Путин, чрезвычайно важен, поскольку бедность является главной причиной детской заболеваемости и смертности, а также преступности. Об этом заявил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Причина детской заболеваемости и смертности – это бедность. Как очень верно отметил Президент России Владимир Путин, 30% многодетных семей в России бедные. Они не могут позволить себе спорт, хорошую одежду, развлечения, дополнительное образование, и это серьезно влияет на детскую заболеваемость. Бедность – это бремя болезни, преступности и детской смертности», – рассказал он «Татар-информу».

Он напомнил, что во всех регионах РФ, помимо Дагестана, отмечается снижение рождаемости и вопрос демографии сегодня актуален практически на 95% территории России.

Подробнее о том, как новые национальные проекты, объявленные российским лидером, повлияют на жизнь в Татарстане и в стране в целом, депутат рассказал в интервью – Айрат Фаррахов: «Послание Путина – это поручения с жестким контролем решения вопросов».