Айрат Фаррахов: «Послание Путина – это поручения с жестким контролем решения вопросов»

Айрат Фаррахов рассказал, как решения Путина повлияют на жизнь республики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Инициатива Президента о списании долгов беспрецедентная и абсолютно правильная»

Айрат Закиевич, Владимир Путин предложил списать две трети долга по бюджетным кредитам перед федеральным центром. По информации долговой книги РТ, на 1 января 2024 года долг республики составлял почти 116 млрд рублей. Что значит решение Президента для Татарстана?

Нужно дождаться выхода федерального закона и нормативных актов. Инициатива Президента сама по себе беспрецедентная и абсолютно правильная. Об этом много говорили в Госдуме РФ. В основном эти кредиты брали на проведение мероприятий федерального и международного уровня, которые проводились в Татарстане. А детали уже можно будет обсуждать после первого чтения и выхода соответствующих нормативных актов. Вопросов по этой теме много. В какой период это будет происходить, на какие цели будут направляться средства от обслуживания этих кредитов, какие субъекты будут включены в эту программу в первую очередь. Вопросов очень много. Сейчас их всех и не перечислишь.

Помнится, Раис Татарстана Рустам Минниханов раньше говорил, что к тому моменту, как подойдет срок уплаты этого кредита, деньги существенно упадут в цене из-за инфляции и выплатить их будет проще. Получается, он был прав?

Рустам Нургалиевич всегда прав. Он человек, смотрящий далеко вперед. Еще раз подчеркну, что кредиты Татарстан брал именно на федеральные и международные мероприятия. Но все же нужно дождаться нормативных актов. Мы в Госдуме будем очень активно работать над этой темой. Я думаю, здесь будет очень много деталей.

Также Путин сказал о необходимости большей свободы в использовании регионами РФ средств по нацпроектам. Можете объяснить, что он имел в виду? И в чем до этого проявлялась «несвобода»?

Казначейское исполнение федерального бюджета предполагает очень жесткий контроль и возвращение неиспользованных денег, в том числе сэкономленных на проведении тех или иных конкурсных процедур. Допустим, строительство школы планируется за 2 млрд рублей, но подрядчик за счет использования более новых технологий или более дешевого оборудования помогает субъекту сэкономить средства, которые затем можно направить на нужды этого субъекта. И это нормально. Такие решения уже раньше принимались. В 10-х годах реализовывалась программа «Модернизация здравоохранения», я тогда работал в Правительстве Татарстана. И за счет более быстрой реализации программы нам удалось привлечь в регион средства на еще одну такую же программу. А деньги от тех субъектов, которые с этими задачами не справились, были направлены в Татарстан. Это в целом хорошее поощрение субъектов, которые достигают поставленных целей, которое мотивирует их лучше работать. Для Татарстана это большой плюс.

По мнению большинства экспертов Послание Президента России получилось очень насыщенным конкретными решениями Фото: kremlin.ru

«Бедность – это бремя преступности и детской смертности»

Путин в своем Послании объявил старт пяти новых национальных проектов. Какой из них наиболее актуален для Татарстана, на ваш взгляд?

Все национальные проекты для Татарстана чрезвычайно важны. Наш регион для России опорный и очень высокотехнологичный. Все нацпроекты соответствуют стратегии развития РТ. И еще очень важно развитие науки и то, что Президент это обозначил. Это существенно увеличит бюджетные расходы на науку. Они будут доведены до 2% ВВП. В этом будет участвовать, в том числе, и бизнес. То есть, это будут федеральные расходы и средства бизнеса. Сегодня этот показатель существенно ниже 2 процентов ВВП. А это значит, что новые научные разработки, университеты, предприниматели в области науки получат дополнительные ресурсы. Это очень важно.

Проект «Продолжительная и активная жизнь» тоже важен. Татарстан приближается к ожидаемым 75 годам продолжительности жизни. Рекордсменами по России в этом отношении являются Москва и Ингушетия – 78 лет. Средняя продолжительность по России – 73 года. Количество пожилых людей будет расти и одна система здравоохранения с этим не справится. У стареющих людей случаются и дополнительные заболевания, поэтому нужно обеспечить им достойное качество жизни.

Далее – нацпроект «Семья»?

Вопрос демографии очень актуален сегодня практически на 95% территории России. Кроме Дагестана, везде наблюдается снижение рождаемости. И все меры, направленные на поощрение создания семьи, рождение детей, помощь всем тем, кто нуждается в процедурах экстракорпорального оплодотворения в силу разных причин – это чрезвычайно важно. Суть этого проекта выражается и в другом. Причина детской заболеваемости и смертности – это бедность. Как очень верно отметил Президент России Владимир Путин, 30% многодетных семей в России бедные. Они не могут позволить себе спорт, хорошую одежду, развлечения, дополнительное образование и это серьезно влияет на детскую заболеваемость. Бедность – это бремя болезни, преступности и детской смертности. Это очень важный проект. Здесь тоже будут важны детали, но самое главное, что он объявлен.

Еще один момент, касательно демографии и проекта «Семья». Президент сказал, что 75 млрд рублей выделят регионам-аутсайдерам по рождаемости. Татарстан в их число не входит. Не обидно ли, что не поощряют лидеров?

Федеральный бюджет всегда предусматривает дополнительные средства для 10 регионов с самой низкой бюджетной обеспеченностью. В условиях огромной страны, многих муниципалитетов, множества субъектов РФ, такие проекты обязательно должны быть. Это нормально.

«Вопрос демографии очень актуален сегодня практически на 95% территории России» Фото: © «Татар-информ»

«Все обозначенное в Послании – это поручения с жестким контролем решения этих вопросов»

Проект «Экономика данных»? На цифровизацию глава государства Путин предложил выделить 700 млрд рублей.

Мы постоянно говорим о роли цифровизации в стране, но еще не достигли всех параметров, которых хотели. При этом мы выполняем огромное количество анализов и исследований и эти данные должны работать на страну. Дистанционные записи в поликлинику, консультации, все это должно реально заработать. Мы можем это сделать. Я рад, что Президент отдельно эту цель обозначил и поставил конкретные сроки. Все обозначенное в Послании – это жесткие поручения с жестким контролем решения этих вопросов. «Экономика данных» обеспечит наше технологическое развитие и преимущество.

А что по нацпроекту «Молодежь России»?

Здесь вопрос о важности этого проекта риторический. Даже обсуждать не стоит. Молодежь – наше будущее и в условиях сегодняшних вызовов нам очень важно, чтобы такой проект был. Задача Послания, прежде всего, это дополнительные источники финансирования для того, чтобы развивать. И никто не спорит с тем, что в развитие детей сегодня нужно вкладывать.

Пятый нацпроект – «Кадры».

Сегодня здравоохранение и образование испытывают серьезный дефицит кадров, и это касается даже таких регионов-доноров, как Татарстан. Это действительно становится огромной проблемой. В здравоохранении это уже напрямую сказывается на доступности медицинской помощи, особенно в части узких специалистов. Очень хорошо, что Президент в Послании уделил внимание вопросу кадров.

«Сегодня здравоохранение и образование испытывают серьезный дефицит кадров, и это касается даже таких регионов-доноров, как Татарстан» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Запад сегодня осознает ошибочность своей политики»

Многие эксперты перед посланием думали, что центральной темой станет СВО и противостояние России с Западом. С одной стороны, Путин говорил об этом довольно мало, если сравнивать с теми же нацпроектами. С другой стороны, Президент с этого начал. Какие у вас впечатления по поводу выступления Путина в части СВО, ядерного оружия и отношений с Западом?

Запад, Европа сегодня находятся в тупике. Мне кажется, они сегодня понимают ошибочность своей политики. Это привело к падению их собственной экономики и ситуация для них усугубляется. Изначально Запад провозгласил идею победы над Россией на поле боя, но невозможно победить страну, которая обладает самым мощным ядерным потенциалом. Президент не говорил об этом много, но тех акцентов, которые он расставил, достаточно. В ноябре пройдут выборы Президента США, летом – в Европарламент. На мой взгляд, политики и там, и там доводят ситуацию просто до абсурда.

На Западе разгорается тема, пока на уровне диспута, о введении отдельными странами НАТО своих войск на Украину, чтобы помочь киевскому режиму. Путин в Послании затронул и этот вопрос. Что будет означать такое решение стран НАТО?

Я считаю, что это будет объявление войны. Без согласования с РФ, введение войск на Украину – это объявление войны. Ни Польша, ни другие страны на это никогда не решатся. Тут нечего обсуждать. Конечно, сегодня нельзя ничего исключать. Но это объявление войны со всеми последствиями.