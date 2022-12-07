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Политика
7 декабря 2022  15:27

Депутат Европарламента: Будущее Украины распродается, чтобы финансировать прокси-войну

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Украина не сможет вернуть миллионы долларов, выделенные ей Евросоюзом за время военного конфликта, предупредила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. По ее словам, приняв помощь Запада, Киев заковал себя в «неолиберальные кандалы». Об этом сообщает РИА Новости.

«В стране идет кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее. Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство», — заявила политик во время выступления в Европарламенте.

Она напомнила, что предварительное условие поддержки Украины со стороны ЕС — это продвижение демократии в стране, однако Владимир Зеленский уже запретил большинство оппозиционных партий, СМИ и нанес удар по профсоюзам и правам рабочего класса.

«Не забывайте: война — это рэкет, и за этот конфликт придется дорого заплатить», — напомнила парламентарий.

Она также раскритиковала Евросоюз за попытки затянуть конфликт любыми средствами в то время, как расплачиваются за него простые люди. 

Ранее другой депутат Европарламента — Мик Уоллес призвал Евросоюз заботиться о собственных гражданах и не лезть в дела других стран. 

 

#спецоперация на Украине #политика #Европарламент
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