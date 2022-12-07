Евросоюз должен заботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сделанное на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге в октябре, передает РИА Новости.

Напомним, тогда привилегированную Европу политик назвал «садом», а всех остальных — «джунглями», грозящими грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм.

«Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан», — сказал Мик Уоллес.

Он также призвал ЕС прекратить насаждать свой колониализм — «Европа и так уже нанесла достаточно вреда».

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают передавать киевскому режиму оружие. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.