Турчак: Россия пришла в Херсонскую область навсегда

Нет никаких сомнений в том, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», – передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что отныне богатая историческим наследием и людьми область будет жить и развиваться вместе с РФ.

Турчак и глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин 6 марта посетили Херсон и встретились с главой администрации области Владимиром Сальдо.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине для защиты мирного населения от неонацистов.