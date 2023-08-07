SCALP, Taurus и «НАТОвские колхозы»: гид по новым ракетам Франции и Германии в зоне СВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский сфотографировался с французской ракетой SCALP и нацарапал на ней лозунг

Фото: телеграм-канал @V_Zelenskiy_official

«Скальпы» и «штормы»: в чем разница

В Киеве случилась бурная радость по поводу очередной «пиар-акции», посвященной демонстрации поддержки Украины Западом. «Незалежная» получила ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Это изделие считается французским аналогом британской ракеты Storm Shadow и имеет заявленную дальность поражения до 500 км при скорости полета в 1000 км/ч. В чем отличия?

«В экспортной версии Storm Shadow имеет дальность 300 км, французский аналог – 250 км. Но боевая часть SCALP – более 400 кг. В ней имеются специальные стержни, которые позволяют пробивать бетон толщиной более метра. Потом происходит подрыв взрывчатого вещества, который позволяет уничтожать командные пункты», – объяснил «Татар-информу» военный эксперт и директор Музея ПВО Юрий Кнутов.

Юрий Кнутов: «В экспортной версии Storm Shadow имеет дальность 300 км, французский аналог – 250 км» Фото: скриншот видео ютуб-канала «День ТВ», youtube.com/@DenTVinform

Также известно, что модель французских ракет не круглая, а прямоугольная. Такая форма отражает меньше электромагнитных волн, которые «ловят» системы ПВО. Французские «скальпы» также поставят в модификации, близкой к «базовой», если пользоваться автомобильным сленгом. По оценкам различных экспертов, киевский SCALP будет бить на расстояние порядка 290 км.

Почему Storm Shadow долетела до Чонгарского моста?

На раннем этапе использование «штормов» на территории СВО доставило ряд неприятностей российским войскам. Позже их научились сбивать. Но не до конца. Например, вчера британские ракеты повредили Чонгарский мост, который соединяет Крым и Херсонскую область. А также поселок Чонгар.

На раннем этапе использование «штормов» на территории СВО доставило ряд неприятностей российским войскам Фото: ru.wikipedia.org, David Monniaux, CC BY-SA 3.0

Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале, одна из ракет попала в поселковую школу. То есть можно говорить о новой галочке в списке терактов киевского режима против мирного населения на территории России. Почему эта ракета попала в цель, «Татар-информу» объяснил Юрий Кнутов.

«Правильно, они запустили 11-13 ракет. Одна попала. 100-процентную вероятность отражения ракет обеспечить невозможно. Но в ближайшей перспективе кроме зенитно-ракетных средств ПВО против Storm Shadow подключат системы РЭБ. Если помните, одну из сбитых этих ракет удалось ранее получить неповрежденной. Тем самым удастся создать конкретно против нее параметры для системы РЭБ. То есть эффективность борьбы с этой ракетой, как и против SCALP, в ближайшее время вырастет», – заявил эксперт.

Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале, одна из ракет попала в поселковую школу Фото: телеграм-канал @SALDO_VGA

«Соцсоревнование по надоям»: Германия включается в гонку?

В последнее время поставки военной техники стран НАТО напоминают какое-то соцсоревнование по надоям молока в колхозах времен СССР. Страны будто соревнуются между собой. Не успели в Киеве порадоваться «скальпам», как в Германии заговорили о поставках дальнобойных ракет Бундесвера – Taurus. Интересно, что об этом заговорили немецкие депутаты из правящей коалиции партии СДПГ. То есть это предложение можно считать чуть ли не позицией властей Германии.

«С их помощью украинская армия может преодолеть установленные россиянами минные поля и отвоевать свою территорию», – цитируют депутата Бундестага от СДПГ Андреаса Шварца немецкие СМИ.

«Если экспортная ракета, то это 250-300 км дальности действия» Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Дальнобойные ракеты Taurus, так же как и «скальпы», обладают заявленной дальностью в 500 км. С 2005 года Бундесвер накопил запасы этой модели вооружения до 600 экземпляров. Дистанция поражения в 500 км может стать большой проблемой для систем ПВО России. Но все упирается в модификации. Вряд ли Германия подарит Киеву свежую комплектацию, которая состоит на вооружении немецких войск.

«Если экспортная ракета, то это 250-300 км дальности действия. На сегодняшней день Украина возвращается к тому, с чего начиналась СВО. То есть это военная тактика, когда бьют по нашим тылам, причем по военным пунктам, штабам, складам, логистическим центрам, местам сосредоточения личного состава», – говорит Кнутов.

Насколько хватит стран НАТО, чтобы оплачивать каждый запуск дорогостоящих западных ракет, – тоже большая головная боль США и их «партнеров» Фото: defenceimagery.mod.uk

Дальнобойных ракет у Киева все больше, как и расходов Запада

По словам эксперта, в результате этого в российских войсках усложняется логистика ГСМ, боеприпасов, резервов, продуктов питания и вывоз раненых.

То есть теперь дальнобойных ракет у киевского режима станет на порядок больше. Справится ли система ПВО России – это один вопрос. Но насколько хватит стран НАТО, чтобы оплачивать каждый запуск дорогостоящих западных ракет, – тоже большая головная боль США и их «партнеров».

«Давайте посчитаем. Одна ракета Storm Shadow стоит 2 млн долларов. А средства их поражения гораздо дешевле. Конечно, их массовое применение может создать определенные проблемы. Но я думаю, мы с этими проблемами справимся», – уверен Юрий Кнутов.



Таким образом, Россия в зоне СВО сейчас, помимо всего прочего, работает на измор западного ВПК.