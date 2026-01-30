Депутат Бессараб рассказала об индексации 40 соцвыплат с 1 февраля

В России с 1 февраля планово проиндексируют 40 социальных выплат. Повышение коснется семейных и детских пособий, материнского капитала, льготных выплат, ежемесячных денежных выплат льготникам и пособия по безработице. Об этом «Татар-информу» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«40 различных видов социальной поддержки с февраля будут увеличены. Индексация проводится с учетом реального роста цен по данным Росстата. Все выплаты, не привязанные к минимальному размеру оплаты труда, увеличатся примерно на 5,6%», – прокомментировала она.

Материнский капитал увеличится следующим образом:

на первого ребенка – с 690 267 рублей до 728 922 рублей;

на второго и последующих детей (если не получали на первого) – с 912 162 рублей до 963 243 рублей;

на второго ребенка (если пособие уже получено на первого) – с 221 895 рублей до 234 321 рубля.

Повышение распространяется как на новые сертификаты, так и на неиспользованные остатки средств.

Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка после февральской индексации вырастет до 28 456 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 10 837 рублей, максимальный – 83 021 рубль.

Ежемесячная выплата Героям Труда СССР и РФ составит 103 693 рубля, полным кавалерам ордена Трудовой Славы – 76 473 рубля, ветеранам боевых действий – 4 839 рублей, инвалидам I группы – 6 157 рублей, инвалидам II группы – 4 397 рублей, инвалидам III группы – 3 520 рублей.

Максимальный размер пособия по безработице достигнет 15 886 рублей. Размер компенсации на погребение увеличится до 9 679 рублей.

В феврале произойдут изменения в законах и нормативных правовых актах России, которые коснутся семей, получателей социальных выплат, продавцов и покупателей. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».