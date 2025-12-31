Депутат Бессараб рассказала, как вырастут пособия после увеличения МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 27 тыс. рублей на 20,7% по сравнению с 2025-м. Это повлияет на размер пособий и социальных выплат, прокомментировала «Татар-информу» член Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С учетом повышения МРОТ до 27 093 рублей повышение коснется пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Максимальная сумма пособия по беременности и родам при нормальном течении беременности составит более 955 тыс. рублей. Верхний размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет свыше 207 тыс. рублей. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года вырастут до 83 тыс. рублей в месяц (максимальный размер)», – рассказала Бессараб.

В первый месяц нового года вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты, которые коснутся семей с детьми, пенсионеров, предпринимателей, автолюбителей, банковских клиентов. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».