В Госдуме рассказали, как получить до 360 тысяч рублей от государства к пенсии

Жителям России напомнили о возможности сформировать дополнительные пенсионные накопления. Как сообщила «News.ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, программа долгосрочных сбережений поможет россиянам получить существенную финансовую поддержку в старости.

«В России есть программа долгосрочных сбережений, которая софинансируется государством. До 360 тысяч рублей может внести государство. Программа рассчитана на 15 лет. Это дополнительные доходы, несгораемая сумма 2,8 млн рублей и ряд других гарантий, в том числе налоговые вычеты. Воспользоваться ею можно именно за 15 лет до наступления пенсионного возраста. Соответственно, до 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин», — пояснила Бессараб.

Кроме того, депутат напомнила о базовых требованиях для назначения страховой пенсии. По её словам, необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

«Что касается вообще пенсии, мы понимаем, что нам нужно 15 лет стажа отработать для того, чтобы получить страховую пенсию. Каждый может рассчитать свою примерную пенсию исходя из того, что она составляет порядка 40% утраченного заработка. Чтобы заработать страховую пенсию, нужно получить не менее 30 ИПК и 15 лет стажа отработать. Но нужно отметить, что в страховой стаж входят нестраховые периоды. Также сегодня готовятся новые изменения в законодательстве, которые снимут ограничения по зачету нестрахового периода», — добавила Бессараб.