Как декретный отпуск влияет на размер пенсии в Татарстане

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При рождении ребенка один из родителей, но зачастую мамы, уходят в отпуск по уходу за малышом до 1,5 года. В этот период человек не работает, но ему засчитываются трудовой стаж и начисляются пенсионные баллы. Сколько татарстанцы могут получить баллов за воспитание детей, и как они влияют на размер будущей пенсии – в материале «Татар-информа».

Воспитание детей может повлиять исключительно на страховую пенсию по старости, для получения которой житель Татарстана должен иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Начисление страхового стажа за воспитание детей

Период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года засчитывается в страховой стаж при условии, если до него и/или после человек официально был трудоустроен. Если же он трудился неофициально или не работал вообще, то эти 1,5 года не будут засчитаны в стаж.

Кроме того, в страховой стаж засчитают периоды ухода за ребенком сроком не более 6 лет, то есть за четверых детей. Если мать уходила в декретный отпуск пять раз, то ей все равно в стаж будут засчитаны только четыре таких периода.

Пенсионные баллы за декретный отпуск

Количество баллов, начисляемых за уход за детьми, может отличаться в зависимости от того, какой это ребенок по счету в семье. За один год нахождения в декретном отпуске по уходу за первым ребенком родитель получит 1,8 балла. Если же это второй ребенок, то их количество удваивается – 3,6 балла. В случае с третьим или четвертым декретом – 5,4 балла.

Если жительница Татарстана официально работала и не уходила в отпуск по уходу за ребенком после его рождения, то учтут только одно основание: либо трудовой период, либо период нахождения в декрете. В каждом случае выбирается наиболее выгодный для человека вариант.