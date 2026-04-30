Депутат Бессараб объяснила, кто получит майские пенсии досрочно

Из-за приближающихся майских праздников часть российских пенсионеров досрочно получит выплаты за май. Информацию «Татар-информу» подтвердила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Поскольку в России часть пенсий, например, выплачивается с 1-го по 3-е число, на 3-е число приходится выплата единого пособия на детей в стране, то все выплаты будут произведены не позднее 30 апреля соответственно», – сказала Бессараб.

Сегодня деньги за май должны получить пенсионеры, которым выплаты обычно поступают через банк с 1-го по 4-е число месяца. Речь идет обо всех видах пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности. Средства будут перечислены автоматически.

Перенос коснется выплат, которые обычно приходят до 3-го числа: единого пособия на детей до 17 лет и беременных, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также пособия на ребенка военнослужащего по призыву. Если семья получает несколько таких выплат через банк, они тоже могут прийти раньше обычного.

С 5 мая перечисления через банк вернутся к обычному графику. Тем, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты придут как обычно. Почтальоны начнут разносить деньги на дом 2-3 мая, с этих же дат их можно будет получить в отделениях. Доставка через почту продлится до 25 мая.