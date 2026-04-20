Депутат Аксаков о повышении выплат по ОСАГО: Основная нагрузка должна быть у лихачей

В Правительстве России поддержали законопроект о повышении выплат по полису ОСАГО до 2 млн рублей. У страховых компаний будет год на то, чтобы пересмотреть тарифы и подстроиться под индивидуальные риски водителей, рассказал «Татар-информу» автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы обсудим возможность дифференциации стоимости страховки, чтобы основная финансовая нагрузка ложилась на виновников ДТП и лихачей. Для аккуратных же водителей тарифы изменятся незначительно. В конечном счете это будет стимулировать повышение дисциплины на дорогах. С повышением лимитов выплат вырастет и культура урегулирования убытков. Также это снизит нагрузку на бюджетную систему», – заявил собеседник агентства.

Текущий лимит выплат в 500 тыс. руб. по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью был установлен много лет назад, когда экономическая ситуация и стоимость медицинских услуг были иными. Сегодня этих денег может не хватить на полноценное лечение и реабилитацию после ДТП, добавил он.

«Сейчас пассажир такси застрахован по ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика – прим. Т-и) на 2 млн рублей, однако пешеход или водитель личного автомобиля в случае попадания в ДТП может претендовать на компенсацию лечения лишь в размере до 500 тыс. рублей. Мы устраняем этот перекос и уравняем страховки», – объяснил он.