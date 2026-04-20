Выплаты по ОСАГО хотят увеличить до 2 млн – страховщикам дадут год на перестройку тарифов

Правительство России одобрило законопроект о повышении максимальной страховой выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей. Стоит ли бояться повышения стоимости полиса, нужно ли увеличение выплат и как аккуратное вождение может спасти от финансовой нагрузки, разбирался «Татар-информ».





Почему выплаты вырастут только в 2027 году

Правительство России поддержало законопроект об увеличении максимального размера страховых выплат по полису ОСАГО до 2 млн рублей. Однако было принято решение не вводить новую меру сразу – только с 1 марта 2027 года, сообщает ТАСС.

Законодательная инициатива разработана председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Сейчас максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тыс. рублей, а за вред жизни и здоровью – 500 тыс. рублей.

Новый законопроект выровняет уровень выплат по этим двух пунктам с максимальной планкой в 2 млн рублей. Такое решение повлечет за собой рост страховой премии на 8%, а это приведет к увеличению расходов госкомпаний и государства на эти цели, пояснили в Кабмине РФ.

Поэтому новую систему компенсаций планируют ввести только в 2027 году – это даст время пересмотреть подходы к финансированию страховых выплат в бюджете.

Законопроект Госдума может принять уже в мае.

«Обсудим, чтобы основная финансовая нагрузка ложилась на виновников ДТП и лихачей»

Текущий лимит выплат в 500 тыс. рублей по ОСАГО при причинении вреда жизни и здоровью был установлен много лет назад, когда экономическая ситуация и стоимость медицинских услуг были иными. Сегодня этих денег может не хватить на полноценное лечение и реабилитацию после ДТП, пояснил «Татар-информу» сам автор законопроекта Аксаков.

«Сейчас пассажир такси застрахован по ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, – прим. Т-и) на 2 млн рублей, однако пешеход или водитель личного автомобиля в случае попадания в ДТП может претендовать на компенсацию лечения лишь в размере до 500 тыс. рублей. Мы устраняем этот перекос и уравняем страховки», – сообщил собеседник агентства.

Анатолий Аксаков: «Текущий лимит выплат в 500 тыс. рублей по ОСАГО был установлен много лет назад. Сегодня этих денег может не хватить на полноценное лечение и реабилитацию после ДТП»

У страховщиков будет год, чтобы адаптировать свои бизнес-модели и подстроить тарифы под индивидуальные риски водителей с помощью коэффициентов, которые учитывают аккуратность вождения, продолжил Анатолий Аксаков.

«Мы обсудим возможность дифференциации стоимости страховки, чтобы основная финансовая нагрузка ложилась на виновников ДТП и лихачей. Для аккуратных же водителей тарифы изменятся незначительно. В конечном счете это будет стимулировать повышение дисциплины на дорогах. С повышением лимитов выплат вырастет и культура урегулирования убытков. Также это снизит нагрузку на бюджетную систему», – заключил он.

Татарстан в топе по средней цене за полис ОСАГО

По итогам первого квартала 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО в Татарстане достигла 9 тыс. рублей, приводит данные ТАСС. Дороже только в Новосибирской области, Ингушетии и Хабаровском крае.

В среднем по России стоимость ОСАГО в первом квартале составила 7,2 тыс. рублей, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков, чаще всего в стране страхуют автомобили марки Lada – на них приходится 21,1% всех оформленных полисов. Далее идут Toyota с долей 10,7% и Hyundai – 6,5%.

Стоимость ОСАГО во многом зависит от мощности, возраста регистрируемого автомобиля, а также стажа водителя и региона регистрации.

В настоящее время штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, при повторном нарушении – от 3 до 5 тысяч. При этом в марте Госдума приняла законопроект, который предполагает штраф за езду без полиса не более одного раза в сутки. То есть если нарушение в течение суток будет зафиксировано несколько раз, то штраф придет только один.

«Полис подорожает, но и люди смогут получить более серьезную компенсацию»

Конечно, повышение потолка выплат приведет к удорожанию полиса ОСАГО, однако нет прямой зависимости, то есть не стоит ждать роста также в четыре раза, отметил в беседе с «Татар-информом» кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Полис подорожает, потому что возрастет ответственность страховых компаний. С другой стороны, люди, с которыми произошел страховой случай, могут рассчитывать на более серьезную компенсацию», – заявил собеседник агентства.

С точки зрения восстановления автомобиля, такая выплата станет большим подспорьем. Запчасти в последние годы сильно подорожали, особенно если говорить об оригинальных для импортных машин, уверен Беляев.

«Государству тоже выгодно, чтобы страховые компании получали деньги. Потому что они используют средства для работы на фондовых рынках или для депозитов в банках. Таким образом, они становятся инвестиционными средствами для экономики», – объяснил Беляев.

В целом он оценил законопроект положительно, отметив, что он может помочь людям, попавшим в беду, и оказать позитивное влияние на экономику страны.

Базовую ставку и все коэффициенты для ОСАГО определяет Центробанк России, а компании могут увеличить только тариф

«Выплат, которые сегодня дают страховые компании, часто не хватает»

Увеличение потолка выплат по ОСАГО – важное решение, которое напрашивалось уже давно, заявил в беседе с «Татар-информом» автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Выплат, которые сегодня делают страховые компании, зачастую не хватает. Кроме того, не забывайте, что в ДТП могут участвовать два и более автомобилей. И еще приходится делить сумму по долям на них. Повышение потолка выплат – важное и нужное решение, давно востребованное в стране», – подчеркнул собеседник агентства.

При этом он призвал не бояться большого подорожания самого полиса. Базовую ставку и все коэффициенты для ОСАГО определяет Центробанк России, а компании могут увеличить только тариф.

«Думаю, страховые компании в ближайшее время побегут в Центробанк с просьбами срочно поднять ставку», – сказал Попов.

Он также сетовал на рост цен на запчасти и отметил, что даже не самые большие повреждения у автомобилей сегодня, особенно если они не русской или китайской марки, обходятся гораздо больше возможной выплаты от страховой компании.